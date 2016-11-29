 Sanchez ile yeniden doğdu – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Sanchez ile yeniden doğdu

    Sanchez ile yeniden doğdu
    Yeni hocası Victor Sanchez ile birlikte forma şansı bulmaya başlayan Ryan Donk, Real Betis'te yüzü gülmeye başladı. Yeni rolünden memnun olduğunu ifade eden Hollandalı yıldız, "8 haftadır buradaydım ve ilk 11'e girmekte zorlanıyordum. Ama şimdi herşey değişti. Çok mutluyum" ifadesini kullandı.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:42
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