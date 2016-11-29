 Şampiyonluk için savaşıyoruz – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Şampiyonluk için savaşıyoruz

    Şampiyonluk için savaşıyoruz

    Cavanda: Galibiyetlere devam etmemiz gerekiyor.

    Belçika'nın ulusal kanallarından RTBF'ye konuşan , kötü zamanlar geçirdiklerini ama Bursa maçıyla yeni bir sayfa açtıklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Sezonun başlarında galibiyetler elde ettik. İyi ve kaliteli bir takımız. Şampiyonluk için savaşıyoruz. Kötü bir zaman geçirdik. Bursapor'a karşı kazandık. Keyfimiz yerine geldi. Ama daha sezon sonuna çok var. Bu şekilde devam etmeliyiz" diye konuştu.

    TOPU FARE DELİĞİNDEN GEÇİRİR
    'da kendini göstermek istediğini kaydeden Cavanda, "G.Saray'a geç geldim. Hazır da değildim. Geldiğimde takım yerine oturmaya başlamış ve aynı zamanda kazanıyordu" derken Sneijder'le ilgili ise, "Topu fare deliğinden geçirecek kadar yetenekli" dedi.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:40
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