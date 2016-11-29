 Podolski kuşatması – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Podolski kuşatması

    Podolski kuşatması

    Çin takımları, Alman yıldızı transfer etmek için yarışırken 10 milyon euro’yu gözden çıkardıkları ifade edildi.

    'da başarılı bir performans sergileyen Lukas Podolski için Çin kulüplerinin sıraya girdiği öne sürüldü. Alman basınında yer alan haberlere göre; golcü oyuncuya yıllık 10 milyon Euro'luk teklif yapılacak. Express gazetesi; Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan, Shandong Luneng ve Shanhgai Shenhua yıldız oyuncuyu transfer etmek istediğini belirtti. Özellikle Magath'ın çalıştırdığı Luneng'in Podolski'ye yıllık 10 milyon euro'luk bir teklif yapacağı kaydedildi. Bu sezon 9 maçta 5 gol atan Podolski'nin Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:53
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