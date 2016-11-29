 Luan: Teklif almadım – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Luan: Teklif almadım

    Luan: Teklif almadım
    Cimbom'un stopere takviye olarak düşündüğü transferi hakkında konuştu. 23 yaşındaki savunmacı "Zaman ne gösterir bilmiyorum ama şu ana kadar 'dan bir teklif almadım" dedi. Luan, Avrupa'ya gitmeye sıcak baktığını söyledi.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:59
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