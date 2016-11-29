 Galatasaray’a tahliye şoku – Fotomaç – 29 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’a tahliye şoku

    Galatasaray’a tahliye şoku
    'a 'nden aldığı ve Türkiye'nin en büyük tenis tesislerinden birini kurduğu 'deki spor kompleksi için şok bir tahliye davası açıldı. Kadıköy Belediyesi 25 yıl önceki bir evraktaki eksik imzaya dayanarak 40 dönümlük arazinin boşaltılmasını talep etti. Galatasaray Kulübü yetkilileri ise tapu ve ruhsatlarla ilgili bir sıkıntı olmadığını, Taçspor tesislerinin yapılma sürecinde de bir itirazın söz konusu olmadığını belirterek, Kadıköy Belediyesi'nin haksız bir şekilde tahliye davası açtığını ileri sürüyor.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray’a tahliye şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle