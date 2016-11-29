 Fırsatı kaçırmayacak – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Fırsatı kaçırmayacak

    Fırsatı kaçırmayacak
    Bu sezon bir türlü forma istikrarı yakalayamayan ve son olarak formasını 'e kaptıran , izin gününde bile Florya'da çalışıyor. Yeniden formayı kapmak için ekstra idmanlar yapan Semih'in kupada oynanacak olan Elazığspor karşılaşmasında kendini göstermeyi hedefliyor.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:41
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