 Eren’e Türkiye Kupası dopingi – Fotomaç – 29 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Eren’e Türkiye Kupası dopingi

    Eren’e Türkiye Kupası dopingi
    , yarın ile oynanacak karşılaşmada fazla forma şansı bulamayan isimlere şans verme kararı aldı. Cenk Gönen, Semih Kaya, Cavanda, Linnes, Hamit, Josue ve Sinan Gümüş bu maçta ilk 11'de kendilerine şans bulacak. Riekerink ayrıca Bursa maçında ilk kez yedek oturan Eren'i de Elazığ karşısında 11'de oynatacak. Hollandalı hoca, golcü futbolcunun atacağı gollerle moral bulmasını hedefliyor. Bursa karşısında 86. Dakikada oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu, 4 dakika sonra golle buluşmuştu.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eren’e Türkiye Kupası dopingi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle