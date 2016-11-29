 Brahimi’ye pençe – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Brahimi’ye pençe

    Brahimi’ye pençe

    , ’nun gözden çıkardığı Cezayirli yıldıza kanca attı. Portekiz ekibi, sarı-kırmızılıların kiralama isteğini şimdilik kabul etmiyor. 15 milyon euro’yu bulan bonservis bedeli de Aslan’ı zorluyor.

    Cimbom ara transferde hücum hattına bir transfer gerçekleştirmeyi planlıyor. Porto'da gözden düşen Yacine Brahimi de menajerler tarafından sarı-kırmızılı kulübe önerildi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink ve scout ekibinin onay verdiği 23 yaşındaki Cezayirli forvet için yoklama da çekildi. bu sezon teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun çok az şans verdiği Brahimi'yi Ocak ayında göndermeye sıcak bakıyor. Ancak Portekiz kulübü bonservisi 15 milyon euro'yu bulan oyuncusunu kiralamayı değil, satmayı hesaplıyor.

    BEŞİKTAŞ DA PEŞİNDE
    aracılar vasıtasıyla Porto kulübü yetkilileriyle temas kurup nabız yokladı. Ancak Portekizlilerin kiralamaya ilk aşamada karşı çıkması transferin önündeki büyük engel. Cimbom, Portekiz ekibinin bu inadını kırmaya çalışıyor. Sarı-kırmızılılar hiç verim alamadıkları Kolbeinn Sigthorsson'un yerine Brahimi'yi kadroya katmayı düşünüyor. Bu arada ile ilgilenen tek Türk kulübü Galatasaray değil. Beşiktaş da Vincent Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'na gideceği için bir forvet arayışında. İki kulübün aynı futbolcuya talip olması da fiyatının düşmesini engelliyor.

    BU SEZON 1 GOL, 1 DE ASİSTİ VAR
    Porto'ya büyük umutlarla gelen Yacine Brahimi rotasyon oyuncusu konumuna düştü. Cezayirli futbolcu bu sezon 1 kez ağları sarsarken 1 de asist yaptı.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:43
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