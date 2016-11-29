 Bocchetti’ye kanca – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Bocchetti’ye kanca

    Bocchetti’ye kanca
    Aslan, 'nın sol beki için Rus kulübüyle kıran kırana pazarlıklarını sürdürüyor. G.Saray sezon sonu kontratı sona erecek 29 yaşındaki oyuncuyu cüzi bir miktarla kadroya katma peşinde. Ancak Spartak'ın 2 milyon Euro istemesi işleri zora sokuyor.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
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