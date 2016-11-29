"Bir daha tarihte görülmeyecek bir başarı"

İstanbul'a gelen ve eski takımını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ziyaret eden Riera, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Riera, 0-0 berabere kalarak Fenerbahçe'nin önünde şampiyon oldukları ve Kadıköy'de kupayı havaya kaldırdıkları anı hiçbir zaman unutmayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Unutamadığım bir anım sorulduğunda ilk sıraya Fenerbahçe'nin sahasında kazandığımız şampiyonluğu koyabilirim. O gün otelde kalmıştık. Köprüyü geçene kadar hep Galatasaray taraftarı bizi destekliyordu. Polislerle devam ettik. Sonra Fenerbahçe taraftarını görmeye başladık. Onların da kazanma hırsını gördük. Bizim taraftarımız orada yoktu. 90 dakika sonrasında gelen inanılmaz şampiyonluk. Bir daha tarihte görülmeyecek başarı bize kısmet oldu. Soyunma odasında sevindik. Kupayı sahada hak ettik ve sahada almak istediğimizi söyledik. Karanlıkta da olsa kupayı aldık. Harika dakikalardı. Stat çıkışımız, Florya'ya gelişimiz film gibiydi. O bayram havasını hiçbir zaman unutmayacağım."

Röportajını Kadıköy'de kazanılan şampiyonluk kupasının önünde veren Riera, şu anda Galatasaray'ın iyi bir kadroya sahip olduğunu ve başarının geleceğini vurgulayarak, "Muslera ilk şampiyonluk yılında çok gençti. Semih bizimle başlamıştı şimdi çok şeyler öğrendi. Farklı bir gruptuk. Aramızda gençler de vardı, tecrübeliler de vardı. Hepimiz birbirimizden çok şey öğrendik. En sonunda da böyle anlamlı bir kupa kazanıldı. Hiç unutamadığım şey taraftarlarımız. İnişli çıkışlı zamanlarımız olabilir. Benim de oldu ama taraftar hep arkamızdaydı. Bize hep ekstra güç olmuşlardı. Bu sene de düşüşler olabilir, işler yolunda gitmeyebilir ama onların desteği çok önemli. Şampiyonluk isteniyorsa taraftarın takıma vereceği pozitif katkı çok önemli." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın hayatındaki yerinin çok önemli olduğunu anlatan İspanyol futbolcu, "Hayatımın sonuna kadar beni etkileyen renkler sarı ve kırmızı olmaya devam edecek. Galatasaray taraftarıyım ve Galatasaray'ı destekliyorum. Başka takımlarda oynayabilirim ama bu gerçek hiç değişmeyecek. Liverpool gibi önemli bir takımda da oynadım ama bana gösterilen saygı, sevgi, ilgi alaka, başarılı olma, kupalar kazanma konusunda ilk sıraya koyacağım takım Galatasaray'dır. Taraftarı, kulübün büyüklüğünü ve başarıları hiçbir zaman unutmayacağım." diye konuştu.

Son olarak geçen sezon Slovenya'da Koper forması giyen 34 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde Rusya'dan veya başka ülkelerden gelen teklifleri değerlendireceğini, futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'da saha dışında görev almak istediğini sözlerine ekledi.