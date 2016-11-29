 30’dan uzak duracak – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    30’dan uzak duracak

    30’dan uzak duracak
    'ın kadrosunda 30 yaş ve üstü birçok oyuncu bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetim daha dinamik bir kadro kurmak için bundan sonraki transferlerinde gençlere yönelecek. Devre arasından itibaren yeni alınacak isimler 25-26 yaş civarında olacak.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:24
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