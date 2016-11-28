 Yeni hedef: 4 maçta 12 puan – Fotomaç – 28 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Yeni hedef: 4 maçta 12 puan

    Yeni hedef: 4 maçta 12 puan
    karşısında aldığı galibiyetle üzerindeki ölü toprağını atan 'da Riekerink'in şimdiki hedefi devre arasına kadar oynanacak 4 maçı da kazanmak. Kasımpaşa ve Osmanlıspor'la deplasmanda, G.Antep ve Alanyaspor'la da evinde oynayacak olan G.Saray'da hedef bu maçlardan 12 puanla ayrılmak. Hollandalı hoca, özellikle seri için Kasımpaşa maçına büyük önem veriyor.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni hedef: 4 maçta 12 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.