Yedeklere gün doğdu

Çarşamba akşamı kupada Elazığspor'u konuk edecek olan sarı-kırmızılı takımda Rikerink, bu karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkacak. Muslera, Selçuk, Bruma, Sneijder, Sabri gibi oyuncuları dinlendirmesi beklenen Rikerink, Cenk Gönen, Cavanda, Semih, Josue, Sinan, Hamit, Linnes, Chedjou, Salih gibi isimlere şans verecek.