 Yedeklere gün doğdu – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Yedeklere gün doğdu

    Yedeklere gün doğdu
    Çarşamba akşamı kupada Elazığspor'u konuk edecek olan sarı-kırmızılı takımda Rikerink, bu karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkacak. Muslera, Selçuk, Bruma, Sneijder, Sabri gibi oyuncuları dinlendirmesi beklenen Rikerink, Cenk Gönen, Cavanda, Semih, Josue, Sinan, Hamit, Linnes, Chedjou, Salih gibi isimlere şans verecek.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:15
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