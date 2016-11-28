 Yasin’le barıştılar – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Yasin’le barıştılar

    Yasin’le barıştılar
    ile arasındaki buzlar da eridi. maçında kenara alınmasının ardından yedek kulübesini yumruklayan oyuncunun, kadro dışı cezasını 1 haftayla sınırlı kalmasını sağlayan Hollandalı hoca, Bursa maçında bunun karşılığını fazlasıyla aldı. Yasin, başarılı bir performans sergilerken 1 gol atarak skora da katkı yaptı. Riekerink, oyuncusunu maç sonu özel olarak kutlamayı ihmal etmedi.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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