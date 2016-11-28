 Tolga Bolt kulübeye – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Tolga Bolt kulübeye

    Tolga Bolt kulübeye
    , maçında sahaya sürdüğü 11'de ısrar etme kararı aldı. Hollandalı teknik adam özellikle orta sahada Selçuk-De Jong ikilisinden memnun kaldı. Forvette ise Podolski'den vazgeçmeyecek. Bu durumda sezona fırtına gibi başlayan takımın en çok koşan ismi Tolga ile Eren'e kulübe yolu göründü. Riekerink, alternatifsiz görünen Carole'a da Linnes ile mesaj yolladı.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:11
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