 Sosa’yı bırakmıyor – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Sosa’yı bırakmıyor

    Sosa’yı bırakmıyor
    Calciomercato sitesi, 'ın 'yı sezon sonuna kadar bırakmama kararı aldığını yazdı. Böylece Sosa-Sneijder takası da rafa kalktı. Sneijder'in menajeri Albers de takas iddiasını yalanlamıştı. Sosa'nın adı ile de geçiyordu.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:06
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