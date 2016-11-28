 Sol anahtarı – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Sol anahtarı

    Sol anahtarı

    Devre arasında 'a alternatif bir sol bek transfer etmeyi planlayan Cimbom, Uruguaylı ile PSV'li 'i gündemine aldı.

    Ara transferde kadroya 2-3 nokta takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da sol bek sürprizi... Bursaspor maçında cezalı Lionel Carol'un yerine Martin Linnes'i oynatmak zorunda kalan Riekerink'in sol beke alternatif istediği, yönetimin de harekete geçtiği öğrenildi.

    Listede Uruguaylı Alvaro Pereira ile PSV'li Jetro Willems'in olduğu belirtiliyor. 2013 yılında İnter'de oynarken de transferi gündeme gelen Pereira, 30 yaşında. Geçtiğimiz yaz Estudiantes'ten Paraguay'ın Cerro Porteno takımına kiralık gitti. Kiralama sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

    Menajerler tarafından teklif edilen 'nın maliyetinin de düşük olduğu bildirildi. Teknik direktör Riekerink'in ise PSV'nin genç sol beki Jetro Willems'i önererek, "Alabilirsek, geleceği kurtarır" dediği bildirildi. Yönetim iki oyuncu için girişimleri sürdürüyor.

    MUSLERA'NIN KANKASI
    Alvaro Pereira, Fernando Muslera'nın Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı... 83 kez milli olup 7 gol atan tecrübeli oyuncunun, Muslera ile sık sık görüştüğü ve Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu ifade edildi. Bu sezon Copa Sudamericana'da 9 maçta forma giyen Pereira, 2 gol attı. Porto kariyeri de olan 30 yaşındaki futbolcu, 2012-15 arası oynadığı İnter'de 33 maçta görev alıp, 1 gol kaydetmişti.

    LİVERPOOL İSTEMİŞTİ
    Jetro Willems, PSV'de bu sezon 18 maça çıkarken, 1 asist gerçekleştirdi. 21 kez Hollanda Milli Takımı'nda yer alan 22 yaşındaki oyuncu sol bekin yanı sıra kanatta da görev yapabiliyor. Liverpool, sol beki Moreno'nun sakatlandığı dönemde Willems'i istemiş ancak transfer edememişti. Bonservisi 9.5 milyon euro olan Jetro'nun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Galatasaray için avantaj.


    Savaş ÇORLU
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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