Sol anahtarı
Devre arasında Lionel Carole'a alternatif bir sol bek transfer etmeyi planlayan Cimbom, Uruguaylı Alvaro Pereira ile PSV'li Jetro Willems'i gündemine aldı.
Listede Uruguaylı Alvaro Pereira ile PSV'li Jetro Willems'in olduğu belirtiliyor. 2013 yılında İnter'de oynarken de transferi gündeme gelen Pereira, 30 yaşında. Geçtiğimiz yaz Estudiantes'ten Paraguay'ın Cerro Porteno takımına kiralık gitti. Kiralama sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Menajerler tarafından teklif edilen Alvaro Pereira'nın maliyetinin de düşük olduğu bildirildi. Teknik direktör Riekerink'in ise PSV'nin genç sol beki Jetro Willems'i önererek, "Alabilirsek, geleceği kurtarır" dediği bildirildi. Yönetim iki oyuncu için girişimleri sürdürüyor.
MUSLERA'NIN KANKASI
Alvaro Pereira, Fernando Muslera'nın Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı... 83 kez milli olup 7 gol atan tecrübeli oyuncunun, Muslera ile sık sık görüştüğü ve Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu ifade edildi. Bu sezon Copa Sudamericana'da 9 maçta forma giyen Pereira, 2 gol attı. Porto kariyeri de olan 30 yaşındaki futbolcu, 2012-15 arası oynadığı İnter'de 33 maçta görev alıp, 1 gol kaydetmişti.
LİVERPOOL İSTEMİŞTİ
Jetro Willems, PSV'de bu sezon 18 maça çıkarken, 1 asist gerçekleştirdi. 21 kez Hollanda Milli Takımı'nda yer alan 22 yaşındaki oyuncu sol bekin yanı sıra kanatta da görev yapabiliyor. Liverpool, sol beki Moreno'nun sakatlandığı dönemde Willems'i istemiş ancak transfer edememişti. Bonservisi 9.5 milyon euro olan Jetro'nun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Galatasaray için avantaj.
Savaş ÇORLU
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:16
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 147
Yorum
Efsane Beşiktaş/Trabzonspor maçında kırmızı kartlık pozisyonda Q7 kart görmüyorsa futbolu çok iyi bilen kartal yavrularının konuşması normaldir.Futbolcularının agresifliği topa değil,bununda en güzel örneğini Q7 bizlere gösteriyor ve Cüneyt Çakır gibi hakemler göz yumuyorlar.Aynı hareketleri Avrupa'da yönettiği bir karşılaşmada kartla cezalandırmazsa tekrar karşılaşma yönetemeyeceğini iyi bilir.
- ''Sow net olarak ofsayt!''
Toplam 12
Yorum
alayınafener arkadaşım ofsayt değil zaten cahil insanları teknik direktör yapıyorlar atıp tutuyor onlarda.
- Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Toplam 8
Yorum
beşiktaşlı advokata kurabiye ikram edelim KARTALLAR.
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