 Ribery 2018’e kadar uzattı – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Ribery 2018’e kadar uzattı

    Ribery 2018’e kadar uzattı
    , 'nin sözleşmesini 2018 yılına kadar uzattı. Rummenigge, Fransız yıldızın başarılı bir futbolcu olmasının yanı sıra taraftarlar tarafından da sevildiğini belirterek, kontratını 1 yıl uzatmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti. Ribery, 2005'te forma giydiği ile 'nı kazanmıştı.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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