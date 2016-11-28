Nazifoğlu'ndan hakem açıklaması

Levent Nazifoğlu, GSTV'ye yaptığı açıklamada, hakemlerin aleyhlerine karar verdiğini savunarak, "Artık hakem hatalarının kasıtlı olduğuna inanmaya başladım. Bunlar hata olmaktan çıktı. Pozisyonlar çok net. Herkesin rahat görebileceği, takdir edebileceği pozisyonlar. Bundan sonra daha sert davranacağız. Ortamı germemek için hafiften dokundurarak bugünlere geldik ancak hiçbir şey değişmiyor. Bu kadar mı denk gelir? Hep bizim aleyhimize, rakiplerimizin lehine. Artık burada hatadan çok başka şeyler olduğunu da düşünüyorum. MHK'nın toplanıp hocalarıyla konuşması lazım." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de yaşadıkları üç mağlubiyetleri nedeniyle morallerinin bozulduğunu aktaran Nazifoğlu, şunları kaydetti:

"Takımda gruplaşmanın olduğuna yönelik haberler çıktı. Bunların hepsi yalan haberler. Üç mağlubiyet sonrası samimi arkadaşlar birbiriyle dertleşmeye başlar, diğerlerine nazaran daha fazla vakit geçirirler. Gruplaşma dediğin, selam vermemekle, pas vermemekle olur. Böyle bir şey yok. Oyuncularımızın moralleri bozuldu, kabuklarına çekildiler. Bizim görevimiz onları Bursaspor maçına hazırlamaktı. Bu da teknik ekiple birlikte başarılı bir çalışmanın sonrasında oldu. Bursaspor maçını kazanarak yolumuza devam ettik."

Levent Nazifoğlu, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbi maçta karşı karşıya geleceğini hatırlatarak, "Rakiplerimizden biri veya ikisi puan kaybedecek. Bizim 4 haftada 12 puan almamız lazım. Ben inanıyorum. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız da inanıyor." ifadelerini kullandı.