Nazifoğlu'ndan hakem açıklaması
Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, "Artık hakem hatalarının kasıtlı olduğuna inanmaya başladım." dedi.
Levent Nazifoğlu, GSTV'ye yaptığı açıklamada, hakemlerin aleyhlerine karar verdiğini savunarak, "Artık hakem hatalarının kasıtlı olduğuna inanmaya başladım. Bunlar hata olmaktan çıktı. Pozisyonlar çok net. Herkesin rahat görebileceği, takdir edebileceği pozisyonlar. Bundan sonra daha sert davranacağız. Ortamı germemek için hafiften dokundurarak bugünlere geldik ancak hiçbir şey değişmiyor. Bu kadar mı denk gelir? Hep bizim aleyhimize, rakiplerimizin lehine. Artık burada hatadan çok başka şeyler olduğunu da düşünüyorum. MHK'nın toplanıp hocalarıyla konuşması lazım." diye konuştu.
Spor Toto Süper Lig'de yaşadıkları üç mağlubiyetleri nedeniyle morallerinin bozulduğunu aktaran Nazifoğlu, şunları kaydetti:
"Takımda gruplaşmanın olduğuna yönelik haberler çıktı. Bunların hepsi yalan haberler. Üç mağlubiyet sonrası samimi arkadaşlar birbiriyle dertleşmeye başlar, diğerlerine nazaran daha fazla vakit geçirirler. Gruplaşma dediğin, selam vermemekle, pas vermemekle olur. Böyle bir şey yok. Oyuncularımızın moralleri bozuldu, kabuklarına çekildiler. Bizim görevimiz onları Bursaspor maçına hazırlamaktı. Bu da teknik ekiple birlikte başarılı bir çalışmanın sonrasında oldu. Bursaspor maçını kazanarak yolumuza devam ettik."
Levent Nazifoğlu, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbi maçta karşı karşıya geleceğini hatırlatarak, "Rakiplerimizden biri veya ikisi puan kaybedecek. Bizim 4 haftada 12 puan almamız lazım. Ben inanıyorum. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız da inanıyor." ifadelerini kullandı.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 17:17
- Nazifoğlu'ndan hakem açıklaması
Toplam 18
Yorum
gs Sn.Nazifoglu şimdi mi anladın bunu bugunekadar niye sesinizi çikrmadiniz
- Nazifoğlu'ndan hakem açıklaması
Toplam 18
Yorum
josef bence haklisin ama ilk önce biz taraflara son 2 Trabzon macini izah et hakliligini kanitla hepimiz hak verelim.sadece kendinin hakli oldugunu sen bilme bizde bilelim
- Transfer fırtınası
Toplam 15
Yorum
tufan Arkadaslar benolsam omeraliyi hic dusunmem sorun oyunculardeyil sorun sistemsiz birfutbol gencler macinda kactane varyasyon yaptik kactaneikiyebir yaptik pormakla sayilacakkadaraz son yirmidakika doldurbosat bufa yenidistem amatorce
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