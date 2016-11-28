Kaldırın başınızı!
Haftalık basın toplantısını 'Kaçmakla olmaz" diyerek iptal etmedi. Oyuna alınmamasına tepki gösteren kaptan Selçuk'u yanına aldı. Oyuncularıyla bire bir ilişkiler kurdu, Bursaspor maçına hazırladı. Eleştirilen Sabri, De Jong, Selçuk İnan ve Sneijder'i ilk 11'e koydu.
BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ
Toplantının iptal edilmesinin olumlu değil olumsuz yansımaları olacağını, kaçarak ve saklanarak işlerin çözülemeyeceğini söyledi. Yoğun tepkilere rağmen Sabri, De Jong, Selçuk ve Sneijder'e güvendi. Bursaspor karşısında 4 oyuncusunu da kazanmak adına sahaya sürdü. Herkesin "Artık işi bitti" demesine rağmen strese yenilmedi. Oyuncularıyla birebir ilişkiler kurdu; "Kaldırın; başınızı... Biz bitti demeden bitmez" diyerek futbola odaklanmalarını sağladı. Bursa maçı öncesi akılcı hareket etmenin karşılığını 3-1'lik galibiyetle alırken sahayı biraz mağrur, biraz da gururlu bir şekilde terk etti.
FUTBOLCULARIMA SALDIRMAYIN
Bursa maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında "Oyuncularıma saldırmayın" diyerek takımına sahip çıkan Hollandalı çalıştırıcı, başarıları arasına lig şampiyonluğu da eklemeyi çok istiyor.
Savaş ÇORLU
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:57
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Toplam 24
Yorum
rapaiç Aynen katılıyorum,bende fanatiğim ama rakibe saygı duymak lazım
- ''Acı verici bir süreç olacak''
Toplam 41
Yorum
Mahmut DEĞERLİ Trabzon sevdasını bilen birisi olarak sadece sistem değişikliği yapılsa Trabzonspor'un başarı yakalayacağına eminim. Diyarbakır Silvan dan Trabzon aşkı ben Trabzon nun iyi yolda olduğunu ifade ederek Trabzon NUN başında iyi başkan iyi hoca bulunmakta başarı gelecek bundan eminim EN BÜYÜK TRABZONSPOR. BİZE HER YER TRABZON.
- Transfer fırtınası
Toplam 1
Yorum
manuel Bos transfer fenerden Van Der alinsin en iyi transfer olur. Ustune para bile verirler. Burak yilmaz ve selcuk inan trabzonspora geri donebilir yeni stadda onlar bakilsin
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