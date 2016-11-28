 Kaldırın başınızı! – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Kaldırın başınızı!

    Kaldırın başınızı!

    Haftalık basın toplantısını 'Kaçmakla olmaz" diyerek iptal etmedi. Oyuna alınmamasına tepki gösteren kaptan Selçuk'u yanına aldı. Oyuncularıyla bire bir ilişkiler kurdu, maçına hazırladı. Eleştirilen Sabri, De Jong, Selçuk İnan ve Sneijder'i ilk 11'e koydu.

    maçında alınan 3-1'lik galibiyet takım üzerindeki kara bulutları biraz da olsun dağıtırken Fenerbahçe maçından sonra yaşanan zorlu sürecin aşılmasında 'Deneyimsiz' bulunan teknik direktör Jan Olde Riekerink'in payı büyüktü. Derbi mağlubiyeti ve Selçuk'un oyuna alınmamasına isyanın konuşulduğu günlerde Mehmet Özbek'in, "İsterseniz haftalık basın toplantısını iptal edelim" önerisine "Hayır" dedi. Hollandalı teknik adam çok sert soruların geleceğini bile bile Selçuk İnan'ı da yanına istedi.

    BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ
    Toplantının iptal edilmesinin olumlu değil olumsuz yansımaları olacağını, kaçarak ve saklanarak işlerin çözülemeyeceğini söyledi. Yoğun tepkilere rağmen Sabri, De Jong, Selçuk ve Sneijder'e güvendi. Bursaspor karşısında 4 oyuncusunu da kazanmak adına sahaya sürdü. Herkesin "Artık işi bitti" demesine rağmen strese yenilmedi. Oyuncularıyla birebir ilişkiler kurdu; "Kaldırın; başınızı... Biz bitti demeden bitmez" diyerek futbola odaklanmalarını sağladı. Bursa maçı öncesi akılcı hareket etmenin karşılığını 3-1'lik galibiyetle alırken sahayı biraz mağrur, biraz da gururlu bir şekilde terk etti.

    FUTBOLCULARIMA SALDIRMAYIN
    Bursa maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında "Oyuncularıma saldırmayın" diyerek takımına sahip çıkan Hollandalı çalıştırıcı, başarıları arasına lig şampiyonluğu da eklemeyi çok istiyor.



    Savaş ÇORLU
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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