Galatasaray'da Elazığspor hazırlıkları
Galatasaray Futbol Takımı, Elazığspor ile 30 Kasım Çarşamba günü oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.
Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas ve taktik çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadıkları belirtildi.
Elazığspor'u Türk Telekom Arena'da ağırlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, yarın yapılacak idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:40
- Savunma dert
Toplam 5
Yorum
net savunma hiç iyi değil özellikle avrupa bunun acısını çekiyorlar neredeyse her maçta bjk kalesinde gol ve goller gördü yönetim stoper almalı
- ‘Skor üretemiyoruz’
Toplam 12
Yorum
TS MEVCUT DURUMUN HOCAYLA ALAKASI YOK HOCAYA DESDEK VERİN. JADROYA YETERSİZ OLMASINA RAĞMEN TAKIM HER MAÇ TEK KALE OYNUYOR BECERİKSİZLER GOL ATAMIYOR HOCAYA NE YAPSIN.
- Aboubakar: Kilitlediler
Toplam 16
Yorum
hani tamam başakşehir kapandı ama sende ne uzaktan şut çekebiliyorsun nede net golleri atabiliyorsun o zaman kapalı takıma kilitlenirsin
Galatasaray'da Elazığspor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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