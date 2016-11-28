 Galatasaray'da Elazığspor hazırlıkları – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Galatasaray'da Elazığspor hazırlıkları

    Galatasaray'da Elazığspor hazırlıkları

    Galatasaray Futbol Takımı, Elazığspor ile 30 Kasım Çarşamba günü oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

    Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas ve taktik çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadıkları belirtildi.

    Elazığspor'u Türk Telekom Arena'da ağırlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, yarın yapılacak idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek

    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:40
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