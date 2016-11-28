Galatasaray şans tanımadı

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde derbiyi kazanan Galatasaray oldu. Beşiktaş'a karşı ilk seti kaybeden Aslan, sonraki setlerde rakibine şans tanımadı ve salondan 3-1 galip ayrıldı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: F.Bahçe-Çanakkale: 2-3, İdmanocağı- Halkbank: 3-1, Nilüfer Bld.-Bursa Bld.: 0-3.