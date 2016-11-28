 Galatasaray şans tanımadı – Fotomaç – 28 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    şans tanımadı

    Galatasaray şans tanımadı
    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde derbiyi kazanan Galatasaray oldu. Beşiktaş'a karşı ilk seti kaybeden Aslan, sonraki setlerde rakibine şans tanımadı ve salondan 3-1 galip ayrıldı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: F.Bahçe-Çanakkale: 2-3, İdmanocağı- Halkbank: 3-1, Nilüfer Bld.-Bursa Bld.: 0-3.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray şans tanımadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.