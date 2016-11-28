 Elazığ maçında sahada – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Elazığ maçında sahada

    Elazığ maçında sahada
    , Elazığ maçında as oyuncularını dinlendirme kararı alsa da , kupa maçlarından prim almamasına karşın, sahada olmak istediğini bildirdi.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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