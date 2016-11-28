 Chedjou diretiyor – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Chedjou diretiyor

    Chedjou diretiyor

    Yönetim, 4 milyon euro teklif eden Çinliler’e satmak istiyor. Aurelien ise ’ya gitmekte diretiyor.

    Gözden çıkarılan 'ya ve 'nın yanı sıra Çin ile Arap takımlarından teklif olduğu öğrenildi. Yönetimin, 4 milyon euro'luk teklif nedeniyle Kamerunlu stoperi ara transferde Çin'e satmak istediği, Chedjou'nun ise eski hocası Garica'nın çalıştırdığı Marsilya'ya sıcak baktığı belirtiliyor. Marsilya'nın önerisi ise 750 bin euro. Kontratı bitecek olan Chedjou'nun, "Gerekirse sezon sonunu bekler, bedava giderim" resti çektiği iddialar arasında...
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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