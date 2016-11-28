Beni ağlattınız!
Bir taraftarın Yolanthe'ye attığı mesaj, Sneijder'i coşturdu.
Yolanthe özelden gelen mesajı Wesley'ye gösterdi. Hollandalı oyuncu da eşine Bursa maçıyla her şeyin değişeceği sözünü verdi.
Galatasaray, Bursaspor'u 3-1 mağlup ederek yeni bir sayfa açarken Sneijder de attığı gol ve futboluyla eski günlerine dönüş yaptığını gösterdi. Maç sonrası Yolanthe aynı kadın taraftara, "Ben de Wesley de burada kalmak istiyoruz. Galatasaray'ı ve Türkiye'yi çok seviyoruz" diye özelden cevap yazdı.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:17
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 147
Yorum
Efsane Beşiktaş/Trabzonspor maçında kırmızı kartlık pozisyonda Q7 kart görmüyorsa futbolu çok iyi bilen kartal yavrularının konuşması normaldir.Futbolcularının agresifliği topa değil,bununda en güzel örneğini Q7 bizlere gösteriyor ve Cüneyt Çakır gibi hakemler göz yumuyorlar.Aynı hareketleri Avrupa'da yönettiği bir karşılaşmada kartla cezalandırmazsa tekrar karşılaşma yönetemeyeceğini iyi bilir.
- ''Sow net olarak ofsayt!''
Toplam 12
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alayınafener arkadaşım ofsayt değil zaten cahil insanları teknik direktör yapıyorlar atıp tutuyor onlarda.
- Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Toplam 8
Yorum
beşiktaşlı advokata kurabiye ikram edelim KARTALLAR.
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