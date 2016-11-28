 Beni ağlattınız! – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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HEPSİ
    28 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Beni ağlattınız!

    Beni ağlattınız!

    Bir taraftarın 'ye attığı mesaj, Sneijder'i coşturdu.

    maçında frikikten attığı golün yanı sıra oynadığı iyi futbolla da dikkat çeken Wesley Sneijder'in sırrı Twitter'da ortaya çıktı. Hollandalı oyuncu F.Bahçe derbisi sonrasında bir hafta boyunca sarı-kırmızılı taraftarların yoğun eleştirisine maruz kaldı. Bunlar karşısında sessiz kaldı. Fakat bir kadın taraftarın eşi Yolanthe'ye gönderdiği, "Sizi çok seviyoruz ama sanırım artık ayrılmak istiyorsunuz. Çünkü kocanız kafasından artık G.Saray'ı silmiş. F.Bahçe karşısında oynadığı futbol beni ağlattı" sözleri oldukça etkili oldu.

    özelden gelen mesajı Wesley'ye gösterdi. Hollandalı oyuncu da eşine Bursa maçıyla her şeyin değişeceği sözünü verdi.

    , Bursaspor'u 3-1 mağlup ederek yeni bir sayfa açarken Sneijder de attığı gol ve futboluyla eski günlerine dönüş yaptığını gösterdi. Maç sonrası Yolanthe aynı kadın taraftara, "Ben de Wesley de burada kalmak istiyoruz. Galatasaray'ı ve Türkiye'yi çok seviyoruz" diye özelden cevap yazdı.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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