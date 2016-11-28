 Aslan tam gaz ilerliyor – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Aslan tam gaz ilerliyor

    Aslan tam gaz ilerliyor
    Ligde ve Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden , engelini de kayıpsız aştı. Sarı-kırmızılılar deplasmandaki maçta salondan 92-67'lik skorla galip ayrıldı. Diğer maçta ise Anadolu Efes, Yeşilgiresun'u 82-75 yendi.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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