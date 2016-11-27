 Yine olay yarattı – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Yine olay yarattı

    Yine olay yarattı
    dün taraftarlarını kızdırdı. "Bizim taraftarımız asla susmaz" diyen Alman futbolcu, siyah-beyazlıların, maçındaki 1 dakikalık sessiz tezahüratına göndermede bulundu!

    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:12
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