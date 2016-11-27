 Tottenham eli boş döndü – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Tottenham eli boş döndü

    Tottenham eli boş döndü
    Bursa karşısında birçok futbolcu, kendini aşarken Bruma performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Portekizliyi, bu zorlu maçta Tottenham'ın scout'ları da izledi. 13 hatalı pas yapan ve beklentileri karşılayamayan için araştırma ekibinin nasıl bir rapor vereceği merak konusu oldu.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:15
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