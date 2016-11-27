 Sahada yanıt verdiler – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Sahada yanıt verdiler

    Sahada yanıt verdiler
    maçından sonra yerden yere vurulan ile , Bursa maçının yıldızları oldu. Hollandalı, M. City'de, Milan'da oynadığı yıllardan örnekler verirken, Sabri ise değişilmez olduğunu bir kez daha gösterdi. İki oyuncunun oynadıkları mükemmel futbolun arkasında ise geçen hafta yaşananlar yatıyor. Selçuk'un olmadığı toplantıda hem Sabri hem de De Jong'un kaptana ceza verilmesini istediği ileri sürülmüştü.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:24
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