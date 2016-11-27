Sahada yanıt verdiler
F.Bahçe maçından sonra yerden yere vurulan Sabri ile De Jong, Bursa maçının yıldızları oldu. Hollandalı, M. City'de, Milan'da oynadığı yıllardan örnekler verirken, Sabri ise değişilmez olduğunu bir kez daha gösterdi. İki oyuncunun oynadıkları mükemmel futbolun arkasında ise geçen hafta yaşananlar yatıyor. Selçuk'un olmadığı toplantıda hem Sabri hem de De Jong'un kaptana ceza verilmesini istediği ileri sürülmüştü.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
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Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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