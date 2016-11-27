Podolski’ye tekme davası

Etiler'de restoran çıkışı fotoğraf çekmek isteyen gazeteci Ahmet Döğen'e tekme attığı iddiasıyla Lukas Podolski'ye 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Podolski'ye 20 bin lira, kulüpte tercüman olarak çalışan Toygun Meriç'e de 10 bin liralık manevi tazminat davası açan Döğen, dilekçesinde yıldız oyuncuya bu hareketin yakışmadığını belirtti.