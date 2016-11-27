Podolski’ye tekme davası
Etiler'de restoran çıkışı fotoğraf çekmek isteyen gazeteci Ahmet Döğen'e tekme attığı iddiasıyla Lukas Podolski'ye 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Podolski'ye 20 bin lira, kulüpte tercüman olarak çalışan Toygun Meriç'e de 10 bin liralık manevi tazminat davası açan Döğen, dilekçesinde yıldız oyuncuya bu hareketin yakışmadığını belirtti.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
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Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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