 Milan’a mı gidiyor? – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    ’a mı gidiyor?

    Milan’a mı gidiyor?
    Wesley Sneijder'in ardından menajeri Guido Albers da oyuncusunun Milan'a gitmek istediğine dair çıkan haberleri yalanladı. Albers, "Sneijder'in 2018'e kadar sözleşmesi bulunuyor. iddiaları doğru değil" diye konuştu.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:13
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