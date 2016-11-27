Linnes de var
Bursa maçıyla 3 ay aradan sonra ilk 11'e dönen Linnes, performansı ile Sabri ve Cavanda'ya gözdağı verdi. Sol bekte görev yapan Norveçli, en çok top çalan (5) ve Bruma ile birlikte en çok adam geçen (3) de futbolcu oldu. 1 kilit pas atan Norveçli, 81 kez topla buluştu ve yüzde 90'lık pas isabet oranı ile oynadı.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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