Linnes de var

Bursa maçıyla 3 ay aradan sonra ilk 11'e dönen Linnes, performansı ile Sabri ve Cavanda'ya gözdağı verdi. Sol bekte görev yapan Norveçli, en çok top çalan (5) ve Bruma ile birlikte en çok adam geçen (3) de futbolcu oldu. 1 kilit pas atan Norveçli, 81 kez topla buluştu ve yüzde 90'lık pas isabet oranı ile oynadı.