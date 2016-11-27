 Huntelaar hazır – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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HEPSİ
    27 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    hazır

    Huntelaar hazır

    ’den ayrılmaya hazırlanan , yakın arkadaşı Sneijder’e, ’ı sordu ve sarı-kırmızılı formayı giymek için aracı olmasını istedi.

    Wesley Sneijder ve De Jong'un ardından bir Hollandalı daha yolunda... Hollanda basını, 'den ayrılmaya hazırlanan Klaas-Jan 'ın yakın arkadaşı Sneijder ile görüştüğünü ve İstanbul'a gidebileceğini ifade etti. Golcü futbolcunun, Sneijder'den transferinde yardımcı olmasını istediği belirtilirken sarı-kırmızılı yönetimin harekete geçmesi halinde anlaşmanın kolaylıkla sağlanabileceği bildirildi.

    ŞARTLARI ZORLAYACAĞIZ
    Haberde ayrıca Huntelaar'ı transfer etmek için en güçlü adayın Ajax olduğu vurgulandı. Ajax sportif direktörü Marc Overmars, eski futbolcuları Klaas-Jan Huntelaar hakkında açıklamalarda bulunurken, "Onunla ilgileniyoruz, gerçek bir lider. Onun gibi futbolculara ihtiyacımız var. Alacağız demiyorum ama şartları zorlayacağız" dedi.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:03
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