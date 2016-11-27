Huntelaar hazır
Schalke’den ayrılmaya hazırlanan Huntelaar, yakın arkadaşı Sneijder’e, Galatasaray’ı sordu ve sarı-kırmızılı formayı giymek için aracı olmasını istedi.
Wesley Sneijder ve De Jong'un ardından bir Hollandalı daha Galatasaray yolunda... Hollanda basını, Schalke'den ayrılmaya hazırlanan Klaas-Jan Huntelaar'ın yakın arkadaşı Sneijder ile görüştüğünü ve İstanbul'a gidebileceğini ifade etti. Golcü futbolcunun, Sneijder'den transferinde yardımcı olmasını istediği belirtilirken sarı-kırmızılı yönetimin harekete geçmesi halinde anlaşmanın kolaylıkla sağlanabileceği bildirildi.
ŞARTLARI ZORLAYACAĞIZ
Haberde ayrıca Huntelaar'ı transfer etmek için en güçlü adayın Ajax olduğu vurgulandı. Ajax sportif direktörü Marc Overmars, eski futbolcuları Klaas-Jan Huntelaar hakkında açıklamalarda bulunurken, "Onunla ilgileniyoruz, gerçek bir lider. Onun gibi futbolculara ihtiyacımız var. Alacağız demiyorum ama şartları zorlayacağız" dedi.
ŞARTLARI ZORLAYACAĞIZ
Haberde ayrıca Huntelaar'ı transfer etmek için en güçlü adayın Ajax olduğu vurgulandı. Ajax sportif direktörü Marc Overmars, eski futbolcuları Klaas-Jan Huntelaar hakkında açıklamalarda bulunurken, "Onunla ilgileniyoruz, gerçek bir lider. Onun gibi futbolculara ihtiyacımız var. Alacağız demiyorum ama şartları zorlayacağız" dedi.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
Huntelaar hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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