 Gerçek Galatasaray – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Gerçek

    Gerçek Galatasaray

    Geriye düşmesine karşılık sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, zirveden kopmaya niyeti olmadığını gösterirken Başkan Özbek, “Kötü zamanlar artık geride kaldı” diye konuştu.

    Sıkıntılı günler geçiren , 'a patladı. Son 4 haftada 9 puan kaybeden ve özellikle maçının ardından yerden yere vurulan sarı-kırmızılı futbolcular, geriye düştükleri maçta Bursaspor'u 3-1 mağlup ederek istediklerinde neler yapabileceklerini ele günü bir kez daha gösterdi.

    Yasin, Sneijder ve Eren'in golleriyle sonuca giden Cimbom, şampiyonluktan vazgeçmeye niyeti olmadığını ortaya koyarken futbolcuların başarılı performansı taraftarlar kadar Başkan 'i de fazlasıyla sevindirdi. Dün Galatasaray ile Kasımpaşa'nın veteran takımlarının maçını izleyen Özbek, gazetecilerin soruları üzerine, Bursaspor karşılaşmasında çok iyi oynadıklarını ifade etti.

    HAKEMİ HERKES GÖRDÜ
    Özbek, "Galatasaray çok iştahlı oynadı. Performansını her dakika yükselterek oynadı. Gerçek Galatasaray sahadaydı. Ben oyuncularımı ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Evet kötü bir 2-3 hafta geçirdik ama süratle bunun üstesinden geliyoruz. Bundan sonra performansımız yükselerek devam edecek" diye konuştu.

    ASLINA DÖNDÜ
    Bursa maçında gol orucunu bozan Wesley Sneijder, Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bursaspor'ya 11. maçında 5. golünü attı. Yaptığı 93 pasın 87'sinde isabet sağladı. 3 kilit pası yaptı. Biri gol olmak üzere attığı 5 şuttan 3'ünde başarılı oldu.

    KAPTAN DEVREYE GİRDİ
    Bursa karşısında önemli bir galibiyet elde eden Galatasaray'da Sneijder, Linnes ve Serdar öne çıkan isimlerdi. Ayrıca derbide oyuna alınmaması üzerine verdiği tepki nedeniyle geçen haftanın en çok konuşulan ismi Selçuk'un dönüşü de muhteşem oldu.

    KUPA MOLASI
    Bugün izinli olan sarı-kırmızılı ekip, Elazığspor ile çarşamba akşamı oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:15
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