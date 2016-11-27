Galibiyetler ateşleyecek

Başkan Yardımcısı, çok mutlu olduklarını söyledi. Yeni bir sayfa açtıklarını kaydeden Alaçayır, "Hem futbolda hem de basketbolda tekrar galibiyet alarak ayaklarımız üzerinde durmaya başladık. Bu galibiyetler Galatasaray'ı ateşleyecektir" sözlerini sarf etti.