 Galibiyetler ateşleyecek – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Galibiyetler ateşleyecek

    Galibiyetler ateşleyecek
    Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır, çok mutlu olduklarını söyledi. Yeni bir sayfa açtıklarını kaydeden Alaçayır, "Hem futbolda hem de basketbolda tekrar galibiyet alarak ayaklarımız üzerinde durmaya başladık. Bu galibiyetler Galatasaray'ı ateşleyecektir" sözlerini sarf etti.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:15
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