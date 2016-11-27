 Efsaneler coştu – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Efsaneler coştu

    Efsaneler coştu
    Dün ile 'nın ünlü isimleri arasında oynanan maçı sarı-kırmızılılar 4-2 kazandı. Ümit Davala, Cihan Haspolatlı, Evren Turhan, Mustafa Kocabey, Murat Erdoğan ve Volkan Arslan'ın da bulunduğu eski futbolcular başarılı bir performans sergilerken Cimbom'un gollerini Murat (2), Evren ve Cihan ağlara yolladı.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:26
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