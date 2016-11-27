 Donk ortaya çıktı – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Donk ortaya çıktı

    Donk ortaya çıktı
    'e satın alma opsiyonuyla kiralanan Ryan Donk, İspanya'da kendini göstermeye başladı. Uzun süredir yedek olan ve sonradan da oyuna giremeyen Hollandalı futbolcu, son 2 haftadır ilk 11'de yer aldı ve 90'ar dakika sahada kaldı.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:28
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