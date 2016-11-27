 Bu kez de Tolga Ciğerci gerilimi – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Bu kez de gerilimi

    Bu kez de Tolga Ciğerci gerilimi
    'in Bursa maçı başındaki gergin tavırlarının Tolga Ciğerci'den kaynaklandığı öğrenildi. Hollandalı hocanın, De Jong'u tercih etmesine gurbetçi oyuncunun tepki gösterdiği belirtildi. Bu tepkinin Riekerink'i kızdırdığı ve bunun üzerine oyuncunun 18'e dahil edilmediği ifade edildi.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:11
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