Bu kez de Tolga Ciğerci gerilimi
Riekerink'in Bursa maçı başındaki gergin tavırlarının Tolga Ciğerci'den kaynaklandığı öğrenildi. Hollandalı hocanın, De Jong'u tercih etmesine gurbetçi oyuncunun tepki gösterdiği belirtildi. Bu tepkinin Riekerink'i kızdırdığı ve bunun üzerine oyuncunun 18'e dahil edilmediği ifade edildi.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
Bu kez de Tolga Ciğerci gerilimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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