Tolga Ciğerci şoku
Aslan'da bir başka sürpriz Tolga Ciğerci'de yaşandı.
Takımın en formda isimleri arasında yer alan gurbetçi futbolcu, 18 kişilik kadroya alınmadı. Tolga'nın hafif sakatlığının olduğu, Riekerink'in bu yüzden riske etmediği belirtildi.
SOLDA LİNNES
Riekerink, sarı kart cezalısı Lionel Carole'ün yerine sol bekte Martin Linnes'e şans verdi. Stoperde derbide forma giyen Serdar Aziz ile Hakan Balta ikilisi yer alırken, sağ kanatta Sinan Gümüş'ün yerine Yasin forma giydi.
SOLDA LİNNES
Riekerink, sarı kart cezalısı Lionel Carole'ün yerine sol bekte Martin Linnes'e şans verdi. Stoperde derbide forma giyen Serdar Aziz ile Hakan Balta ikilisi yer alırken, sağ kanatta Sinan Gümüş'ün yerine Yasin forma giydi.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:35
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