 Tolga Ciğerci şoku – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    Tolga Ciğerci şoku

    Tolga Ciğerci şoku

    Aslan'da bir başka sürpriz Tolga Ciğerci'de yaşandı.

    Takımın en formda isimleri arasında yer alan gurbetçi futbolcu, 18 kişilik kadroya alınmadı. Tolga'nın hafif sakatlığının olduğu, 'in bu yüzden riske etmediği belirtildi.

    SOLDA LİNNES
    Riekerink, sarı kart cezalısı Lionel Carole'ün yerine sol bekte Martin 'e şans verdi. Stoperde derbide forma giyen Serdar Aziz ile Hakan Balta ikilisi yer alırken, sağ kanatta Sinan Gümüş'ün yerine Yasin forma giydi.
    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:35
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