 TBF’de operasyon – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    TBF’de operasyon

    TBF’de operasyon

    Hidayet Türkoğlu, 3 milyon TL’lik tasarruf için düğmeye bastı, Turgay Demirel’le ilgili de flaş bir karar aldı

    'nda (TBF) hareketli günler yaşanıyor. Başkanlık koltuğuna oturan Hidayet Türkoğlu, işbaşı yaptı! Türkoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, daha önceden yapılan bazı sözleşmelerin feshi ve revize edilmesiyle yıllık 3 milyon TL'lik bir tasarruf gerçekleştirdi. Ayrıca yönetim, TBF'nin 23 yıl başkanlığını yapan FIBA'nın yeni patronu Turgay Demirel'e ait makam aracı, odası, telefonları ve kredi kartlarını da geri aldı.
    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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