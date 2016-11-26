Şimşek’ten 2 büyük hata
Bursa’nın golünde Kubilay Kanatsızkuş, ofsayttı. Aynı Kubilay, Bruma’nın şutunu ceza sahasında eliyle kesti, Şimşek seyretti
Aslan, Bursaspor karşısında az kalsın hakem kurbanı oluyordu. Konuk ekibin 14'te attığı golde Kabilay Kanatsızkuş, Batalla pası verdiğinde rakip kaleye son adamdan daha yakındı. Barış Şimşek, yardımcısı bayrak kaldırmayınca golü verdi.
KAZANINCA KURTULDU!
Santra sonrasında 16'da Bruma'nın çektiği şutta ise top Kubilay'ın elinden döndü. Sarı-kırmızılı oyuncular penaltı beklerken, Şimşek oyunu devam ettirdi. Galatasaray maçı 3-1 kazanarak, Şimşek'i bir ölçüde ipten aldı.
KAZANINCA KURTULDU!
Santra sonrasında 16'da Bruma'nın çektiği şutta ise top Kubilay'ın elinden döndü. Sarı-kırmızılı oyuncular penaltı beklerken, Şimşek oyunu devam ettirdi. Galatasaray maçı 3-1 kazanarak, Şimşek'i bir ölçüde ipten aldı.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:57
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