Serdar: Bana inanın
Eski takımı Bursaspor'a karşı mücadele eden Serdar Aziz, "Bursaspor'a bana bugüne kadar verdikleri için teşekkür ediyorum. İyi oynadık, bundan sonra daha iyi olacak" dedi. Performansını da değerlendiren Serdar, şunları söyledi: "Sakatlık sürecim uzun sürdü. Zor günler geçirdim. F.Bahçe maçında iyi oynamadık. Benim de bir pozisyonum oldu. Uzun süre oynamadım bunun da normal olduğumu düşünüyorum. Taraftarımız ve kulübüm bana inansın."
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:10
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