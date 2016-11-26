‘Şampiyon olabiliriz’
Cimbom'un ilk golünü atan Yasin Öztekin, "Son haftalarda iyi oynamadık, bu da sonuca yansıdı. F.Bahçe maçında istediğimiz gibi değildik. Biz şampiyonluğa inanıyoruz, bunu yapabiliriz. İnandığımızda her takımı yeneriz. 2-3 hafta oynayamadım (kadro dışı). En iyisini yapmaya çalışıyorum" dedi.
EREN: ASLA PES ETMiYORUM
BU sezon ilk kez yedek kalan Eren Derdiyok, 87'de oyuna girip, 90+1'de attığı golle 6 haftalık suskunluğunu bozdu. Ligde 6 gole ulaşan tecrübeli forvet, "İlk 5 haftada 5 gol attıktan sonra hedefler kuruyorsunuz. Boş geçince düşünüyorsun ben niye katkı sağlayamıyorum diye. Ama ben asla pes etmiyorum. İdmanlarda çok çalışıyordum. Oyuna girdim ve golümü attım" dedi.
SELÇUK & LUKAS F ARKI
Fenerbahçe derbisinde yedek soyunan Selçuk İnan ile Lukas Podolski, Bursaspor maçıyla yeniden 11'e döndü. İki futbolcu da başarılı futbollarıyla galibiyette önemli rol oynadılar. Podolski, Yasin Öztekin'in attığı ilk golde şık asistiyle alkışlandı.
EREN: ASLA PES ETMiYORUM
BU sezon ilk kez yedek kalan Eren Derdiyok, 87'de oyuna girip, 90+1'de attığı golle 6 haftalık suskunluğunu bozdu. Ligde 6 gole ulaşan tecrübeli forvet, "İlk 5 haftada 5 gol attıktan sonra hedefler kuruyorsunuz. Boş geçince düşünüyorsun ben niye katkı sağlayamıyorum diye. Ama ben asla pes etmiyorum. İdmanlarda çok çalışıyordum. Oyuna girdim ve golümü attım" dedi.
SELÇUK & LUKAS F ARKI
Fenerbahçe derbisinde yedek soyunan Selçuk İnan ile Lukas Podolski, Bursaspor maçıyla yeniden 11'e döndü. İki futbolcu da başarılı futbollarıyla galibiyette önemli rol oynadılar. Podolski, Yasin Öztekin'in attığı ilk golde şık asistiyle alkışlandı.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:32
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