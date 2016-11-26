 Nazifoğlu'ndan Drogba açıklaması – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    Nazifoğlu'ndan açıklaması

    Nazifoğlu'ndan Drogba açıklaması
    Nazifoğlu, devre arasında kadrolarına takviye yapacaklarını belirterek, "Ancak devre arasında yıldız oyuncu alma şansımız yok. Çok iyi bir oyuncuyu hangi takım bırakır? ile ilgili bir tasarrufumuz yok. Yaşı nedeniyle zor" diye konuştu.
    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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