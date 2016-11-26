Nazifoğlu'ndan Drogba açıklaması
Nazifoğlu, devre arasında kadrolarına takviye yapacaklarını belirterek, "Ancak devre arasında yıldız oyuncu alma şansımız yok. Çok iyi bir oyuncuyu hangi takım bırakır? Drogba ile ilgili bir tasarrufumuz yok. Yaşı nedeniyle zor" diye konuştu.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:06
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