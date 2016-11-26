Müthiş siftah
Yine Sneijder, yine jeneriklik bir gol... Hollandalı yıldız, Bursa kalesine gönderdiği füzeyle bu sezonki ilk golünü attı. Timsah’a karşı 11. maçında 6. sayısını kaydetti
Galatasaray'ın yıldız ismi Sneijder dün yine frikikten jeneriklik bir gol atarak arşivine yeni bir sayfa ekledi. Hollandalı futbolcu, 55. dakikada kazanılan serbest vuruşta Bursa kalesine öyle bir füze gönderip, topa öyle bir falso verdi ki meşin yuvarlağın auta gideceğini zanneden kaleci Harun topu ağlarında gördü.
Bu sezonki durgun futbolu nedeniyle zaman zaman eleştirilen Wesley Sneijder böylece 2016-17 dönemindeki ilk golünü kaydederek üzerindeki ölü toprağını attı. 32 yaşındaki yıldız yine bu golle Bursaspor'a gol atma istatistiğini de sürdürdü. Kariyeri boyunca Timsah'a karşı 11. resmi maçına çıkan Wesley Sneijder, 6. kez ağları havalandırdı.
MİLAN MI, NE MİLAN'I!
Adı Milan ile transfer dedikodularına karışan Sneijder için menajeri noktayı koydu. Guido Albers, İnter1908'e yaptığı açıklamada "Milan mı? O da nereden çıktı? Wesley'in 2018'e kadar sözleşmesi var" diyerek son sözü söyledi.
Bu sezonki durgun futbolu nedeniyle zaman zaman eleştirilen Wesley Sneijder böylece 2016-17 dönemindeki ilk golünü kaydederek üzerindeki ölü toprağını attı. 32 yaşındaki yıldız yine bu golle Bursaspor'a gol atma istatistiğini de sürdürdü. Kariyeri boyunca Timsah'a karşı 11. resmi maçına çıkan Wesley Sneijder, 6. kez ağları havalandırdı.
MİLAN MI, NE MİLAN'I!
Adı Milan ile transfer dedikodularına karışan Sneijder için menajeri noktayı koydu. Guido Albers, İnter1908'e yaptığı açıklamada "Milan mı? O da nereden çıktı? Wesley'in 2018'e kadar sözleşmesi var" diyerek son sözü söyledi.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:41
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