Levent Nazifoğlu'ndan gönderme: Baykuşlar!
G.Saraylı yönetici Nazifoğlu’ndan gönderme: “Takımımızın bu reaksiyonu göstereceğini biliyorduk. Teknik heyet ve futbolcuları kutluyorum. Bazı baykuşlar var, onlar şimdi bekleyecekler”
Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Bursaspor'u 3-1 yendikleri maçta çok iyi bir reaksiyon gösterdiklerini belirtti, eleştirilere "Baykuşlu" gönderme yaptı. Nazifoğlu, "Geçen hafta gerçekten sezonun en kötü maçını oynadık ve taraftarımızı çok üzdük. Biz de çok üzüldük. Takımımızın bu reaksiyonu göstereceğini biliyorduk. Çünkü büyük takımlar bir iki maçta yıkılacak takımlar değildir. Geçen haftadan sonra gösterdikleri bu reaksiyondan dolayı teknik heyet ve futbolcuları canıgönülden kutluyorum" dedi.
EĞER BAŞARISIZ OLURSAK
Takımda gruplaşmalar olduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını anlatan Nazifoğlu, "Arkadaşlar öyle bir şey yok. Biz kendi aramızda da konuştuk. Futbolcular da bu söylentilere çok üzüldüler. 'Gruplaşma olmadığının en güzel kanıtını sahada vereceksiniz' dedik. Onlar gördüğünüz gibi verdi. Tabii bu gruplaşma işleri bitti. Bazı baykuşlar var, onlar şimdi bekleyecekler. Bu akşam susarlar, seslerini çıkartmazlar" değerlendirmesinde bulundu. Nazifoğlu, düşüşlerin her takımın başına geleceğini dile getirerek, "Daha çok şey değişecek. Mesela bizim 4 maçın 3'ünü kaybedeceğimizi düşünebiliyor muydunuz? Beşiktaş mesela 3-0 mağlubiyetten çok güzel bir dönüş yaptı ve 3-3 oldu. 3-0 da bitebilirdi. Şansa 3-3 oldu demiyorum. Böyle şeyler olabiliyor. Sneijder'den beklentimiz bu. Galatasaray başarılı olmak zorunda. Başarısız olursa, her şey olabilir. Başarılı olmak zorundayız" diye konuştu. Nazifoğlu sözlerini, "Bazı baykuşlar var, onlar hemen 'bak yendi ortaya çıktı' diyecekler. Biz yendiğimiz zaman da yenildiğimiz zaman da ortadayız" diye tamamladı.
EĞER BAŞARISIZ OLURSAK
Takımda gruplaşmalar olduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını anlatan Nazifoğlu, "Arkadaşlar öyle bir şey yok. Biz kendi aramızda da konuştuk. Futbolcular da bu söylentilere çok üzüldüler. 'Gruplaşma olmadığının en güzel kanıtını sahada vereceksiniz' dedik. Onlar gördüğünüz gibi verdi. Tabii bu gruplaşma işleri bitti. Bazı baykuşlar var, onlar şimdi bekleyecekler. Bu akşam susarlar, seslerini çıkartmazlar" değerlendirmesinde bulundu. Nazifoğlu, düşüşlerin her takımın başına geleceğini dile getirerek, "Daha çok şey değişecek. Mesela bizim 4 maçın 3'ünü kaybedeceğimizi düşünebiliyor muydunuz? Beşiktaş mesela 3-0 mağlubiyetten çok güzel bir dönüş yaptı ve 3-3 oldu. 3-0 da bitebilirdi. Şansa 3-3 oldu demiyorum. Böyle şeyler olabiliyor. Sneijder'den beklentimiz bu. Galatasaray başarılı olmak zorunda. Başarısız olursa, her şey olabilir. Başarılı olmak zorundayız" diye konuştu. Nazifoğlu sözlerini, "Bazı baykuşlar var, onlar hemen 'bak yendi ortaya çıktı' diyecekler. Biz yendiğimiz zaman da yenildiğimiz zaman da ortadayız" diye tamamladı.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:10
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