Levent Nazifoğlu'dan Galatasaray taraftarına müjde

Galatasaraylı yönetici Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılı taraftarlara transfer müjdesi verdi.

Galatasaray Sportif Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Bursaspor'dan yedikleri golün ofsayt olduğunu ve bariz iki penaltıları olduğunu söyledi.



Nazifoğlu 3-1 kazandıkları Bursaspor maçı sonrası, "Yediğimiz ofsayt golüne ve bariz verilmeyen iki penaltıya rağmen 1-0 geride olan arkadaşlarımız iyi oynayarak 3 gol attılar" dedi.





Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Bursaspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrası Galatasaray Sportif Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu açıklamalarda bulundu. Nazifoğlu, "Geçen hafta gerçekten sezonun en kötü maçını oynadık ve taraftarımızı çok üzdük. Biz de çok üzüldük. Öncellikle bugün bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Takımımızın bu reaksiyonu göstereceğini biliyorduk. Çünkü büyük takımlar bir iki maçta yıkılacak takımlar değildir. Takımımızdaki oyuncuların kalitesi de son derece üst seviyededir. Bu maçta da her şeye rağmen geri dönüşü yapacaklarını biliyorduk. Yediğimiz ofsayt golüne ve bariz verilmeyen iki penaltıya rağmen 1-0 geride olan arkadaşlarımız iyi oynayarak 3 gol attılar. Geçen haftadan sonra gösterdikleri bu reaksiyondan dolayı teknik heyet ve futbolcuları canı gönülden kutluyorum" dedi.



Riekerink'in gideceği haberlerini gerçeği yansıtmadığını söyleyen Nazifoğlu, "Bu moral işi. Ben hafta içinde de bu maçın sonucunun Riekerink'in geleceğiyle bir alakasının olmayacağını söylemiştim. Yok Ali Dürüst araya girmiş Fatih Terim ile konuşuyormuş, yok bizden birileri gidip konuşuyormuş... Bunları yazanların utanması olmadıktan sonra bu yalanlar devam edecek. Bunların hepsi yalan ama o arkadaşların yüzü kızarmıyor" şeklinde konuştu.



"Devre arasında transfer yapmayı düşünüyoruz"

Transfere de değinen Nazifoğlu, "Devre arasında transfer yapmayı düşünüyoruz. Devre arasında yıldız oyuncu alma şansımız yok. Çok iyi bir oyuncuyu hangi takım bırakır. Drogba ile ilgili bir tasarrufumuz olacağını düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi çok tempolu oyunlar oynanıyor. Yaşı dolayısıyla zor görünüyor" diye konuştu.