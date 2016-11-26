 Kewell heyecanı! – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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HEPSİ
    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    heyecanı!

    Kewell heyecanı!
    BİR dönem G.Saray'da oynayan Kewell, hocalığa göz dikti. Watford'un 23 yaşaltı takımını çalıştıran Keweel'ın, "A takımda görev yapmak istiyorum" sözleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Özellikle sosyal medyada, Kewell için binlerce mesaj yazıldı.
    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:13
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