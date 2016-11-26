Kewell heyecanı!
BİR dönem G.Saray'da oynayan Kewell, hocalığa göz dikti. Watford'un 23 yaşaltı takımını çalıştıran Keweel'ın, "A takımda görev yapmak istiyorum" sözleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Özellikle sosyal medyada, Kewell için binlerce mesaj yazıldı.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:13
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