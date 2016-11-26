 İşte Aslan bu – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    İşte Aslan bu

    İşte Aslan bu

    Sarı-kırmızılılar, TT Arena’da geriye düştüğü maçı Yasin, Sneijder ve Eren’le çevirip, şanssızlığını kırdı. Sezonun en iyi oyunlarından birini sergileyerek, şampiyonluk yarışını kolay bırakmayacağını gösterdi

    Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftada 3 yenilgi alarak krize giren , Bursaspor'u 3-1 yenerek nefes aldı. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Arena'da konuk ettiği rakibi karşısında sergilediği futbolla şampiyonluk için yeniden ümit tazeledi. Maça istekli başlayan Cimbom, 14'te Kubilay Kanatsızkuş'un şok golüyle geriye düştü. Pozisyonda 'ofsayt' itirazları sonuç vermedi. 31'de Sneijder ve Podolski'nin nefis paslaşmalarında son noktayı Yasin Öztekin koydu. Top köşeden filelerle buluşurken, maça da eşitlik geldi: 1-1. 44'te çalımlarla ceza sahasına giren Bruma'nın şutu üstten auta gitti.

    MAÇ FAZLASIYLA 3. SIRAYA
    İkinci yarıda maçın tek hakimi Galatasaray'dı... Sarı-kırmızılı takım, aradığı golü 55'te Sneijder'le buldu. Hollandalı yıldız, frikik atışında topu direğin dibine gönderirken, Harun çaresizdi: 2-1. 90+1'de Eren'in plasesi skoru ilan etti: 3-1. Cimbom puanını 23'e çıkarıp maç fazlasıyla 3. sıraya çıktı.

    Savaş ÇORLU
    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:21
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