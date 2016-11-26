Harun’un serisi bitti
Bursaspor'da kaleci Harun, ligde 5 maç sonra gol yedi.
En son 3-2 kaybettikleri Gaziantep maçında 79'da Kangwa'ya engel olamayan Harun'un serisine 492 dakika sonra Yasin son verdi.
ARENA'YA ZAFER YOLU
Türk Telekom Arena'da futbolcuların sahaya çıktığı koridorlar yenilendi. 'Zafer Yolu' adı verilen koridorda sarı-kırmızılı takımın son 5 senede kazandığı 10 kupaya vurgu yapılırken, tarihte elde edilen başarılar resmedildi.
ARENA'YA ZAFER YOLU
Türk Telekom Arena'da futbolcuların sahaya çıktığı koridorlar yenilendi. 'Zafer Yolu' adı verilen koridorda sarı-kırmızılı takımın son 5 senede kazandığı 10 kupaya vurgu yapılırken, tarihte elde edilen başarılar resmedildi.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:29
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